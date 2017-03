Prins Pieter-Christiaan op loopfiets

BIDDINGHUIZEN - Prins Pieter-Christiaan heeft voor zichzelf de deelname aan De Hollandse 100 zondag op en rond de ijsbaan Flevonice in Biddinghuizen extra uitdagend gemaakt. De jongere broer van organisator prins Bernhard kiest namelijk voor de 90 kilometer wielrennen niet voor een gewone fiets maar voor de loopfiets. De producent daarvan, Elliptigo, spreekt over 'een bijzondere manier van steppen'.

Door ANP - 3-3-2017, 20:13 (Update 3-3-2017, 20:13)

"Natuurlijk doe ik mee", liet de prins vrijdag vanuit het buitenland weten. Hij verwacht wel een jetlag, maar kijkt al uit naar zijn deelname met een aantal vrienden in 'Team Elliptigo'. Financieel is het in elk geval al een succes. De ploeg heeft reeds 199 procent van het streefbedrag van 2500 euro aan steun van sponsors opgehaald.

Ook jongste broer prins Floris neemt in teamverband deel aan de tien kilometer schaatsen en negentig kilometer fietsen ten bate van de stichting Lymph&Co, die met de opbrengst structureel onderzoek naar lymfklierkanker ondersteunt. Het team met Floris en zijn vrouw Aimée heeft 118.881 euro opgehaald, verreweg het hoogste bedrag van alle deelnemers.