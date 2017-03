Boze Haakon luistert graag naar hardrock

OSLO - De Noorse kroonprins Haakon zet als hij humeurig is graag een hardrockplaat op. Dat zei hij donderdag tijdens zijn bezoek aan het festival by:Larm.

Door ANP - 3-3-2017, 18:31 (Update 3-3-2017, 18:31)

"Wanneer ik boos ben, luister ik graag naar Blodtørst van Kvelertak of Toxicity van System Of A Down", aldus Haakon. "Of het helpt? Niet echt, maar ik doe het toch."

De kroonprins vertelde dat muziek en kunst belangrijke dingen in het leven zijn. "Muziek is emotie, het verenigt ons. We luisteren ernaar als we plezier hebben. Wanneer het leven moeilijk wordt, zetten we muziek op", zei Haakon, die muziek een van de mooiste dingen op aarde noemde. "Het sterkt ons en geeft energie. Het raakt ons allemaal."

Haakon was donderdag samen met zijn vrouw Mette-Marit op het festival, dat zijn twintigjarig jubileum vierde. Ze spraken er met enkele vertegenwoordigers uit de muziekbranche en mochten ook een aantal awards uitdelen.