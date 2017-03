William en Kate naar Polen en Duitsland

LONDEN - De Britse prins William en zijn vrouw Catherine brengen in juli een officieel bezoek aan Polen en Duitsland. Dat heeft Kensington Palace vrijdag bekendgemaakt.

Door ANP - 3-3-2017, 16:55 (Update 3-3-2017, 16:55)

Wanneer het bezoek plaatsheeft en hoe lang het duurt, is nog niet aangekondigd evenals het programma. Ook is niet bekendgemaakt of de kinderen van William en Kate, prins George en prinses Charlotte, meereizen. De twee waren afgelopen september wel mee op reis naar Canada.

William en Kate gaan later deze maand naar Parijs. De twee zijn twee dagen in de Franse hoofdstad, waar ze onder meer een receptie voor jonge Franse leiders bijwonen en op bezoek gaan bij de Britse ambassadeur. Mogelijk staan ze ook stil bij het feit dat prinses Diana de dood vond in Parijs. Het is dit jaar twintig jaar geleden dat de moeder van de prins omkwam bij een auto-ongeluk in de Almatunnel.