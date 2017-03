Strenge straf voor adviseur Thaise koning

ANP Strenge straf voor adviseur Thaise koning

BANGKOK - Een medisch adviseur van koning Vajiralongkorn van Thailand is vrijdag door een militair tribunaal veroordeeld tot 5,5 jaar celstraf voor onder meer majesteitsschennis. Tegen Chitpong Thongkum was elf jaar geëist maar omdat de voormalige luchtmachtofficier schuld bekende, werd zijn straf verminderd.

Door ANP - 3-3-2017, 15:14 (Update 3-3-2017, 15:14)

Generaal-majoor Chitpong Thongkum was jarenlang een vertrouweling van Vajiralongkorn toen deze nog kroonprins was. Vorige maand werd hij opeens in staat van beschuldiging gesteld. Hij verloor zijn hoge militaire rang en al zijn koninklijke onderscheidingen.

Volgens een woordvoerder zou hij hebben geciteerd uit het medisch dossier van de koning en geprobeerd hebben zijn banden met het koningshuis te verzilveren. Ook zou hij gehandeld hebben op een wijze die de koning niet vertrouwde en 'enorme schade' hebben toegebracht tijdens zijn dienst. Nadere details werden niet gegeven.

De handelingen van de generaal-majoor vallen in Thailand onder de strenge wet op majesteitsschennis, waarop voor elke schending maximaal vijftien jaar cel staat. Chitpong Thonghum is niet de eerste vertrouweling van de koning die in ongenade is gevallen. Dinsdag werd paleisadviseur Jumpol Manmai uit zijn functie ontheven wegens wangedrag. Donderdag werd hij ervan beschuldigd te hebben gebouwd in beschermd natuurgebied.