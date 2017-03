Elizabeth kan Buckinham Palace gaan opknappen

LONDEN - Het kostte een subcommissie van het Britse Lagerhuis precies dertien minuten om te beslissen dat het inkomen van de koninklijke familie bijna wordt verdubbeld. De extra inkomsten van koningin Elizabeth zijn bestemd voor de hoognodige restauratie van Buckingham Palace. Die is begroot op 420 miljoen euro.

Door het inkomen van de koningin te verhogen, kan ze de opknapbeurt uit eigen zak betalen. Alleen de Schotse Nationale Partij stemde tegen. Niet omdat de partij de restauratie niet noodzakelijk vindt, maar vanwege de opmerkelijke financiering van het project. "Als er zoveel geld nodig is voor een restauratie dan moet dat bedrag apart op de begroting worden gezet”, aldus parlementslid Tommy Sheppard tegen The Independent.

De koningin krijgt een staatsinkomen als percentage van de opbrengst van de Crown Estate. Vorig jaar was dat 52 miljoen euro. Tot nu toe was dat 15 procent en door de verhoging wordt het de komende jaren 25 procent. Tegen de tijd dat de opknapbeurt achter de rug is en alle rekeningen zijn betaald, wordt de verhoging weer teruggedraaid. Dat zou rond 2027 moeten zijn.

De restauratie van het paleis moet in april beginnen. Zo moet er onder meer 160 kilometer aan elektrische bedraging worden vervangen, 48 kilometer aan waterleidingen, 6500 stopcontacten en 2500 radiatoren. Ook het dak is aan vervanging toe.