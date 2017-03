Stamceltransplantatie voor prinses Christina

STOCKHOLM - Prinses Christina van Zweden ondergaat een stamceltransplantatie. Dit heeft het Zweedse hof vrijdag bekendgemaakt. De 73-jarige zus van koning Carl Gustaf werd vorig najaar gediagnosticeerd met chronische leukemie.

Door ANP - 3-3-2017, 10:00 (Update 3-3-2017, 10:00)

Sinds oktober werd ze hiervoor behandeld met een reguliere chemotherapie. Volgens het hof is de behandeling goed verlopen, maar is chemotherapie niet voldoende voor genezing. In Christina's beenmerg bevinden zich namelijk stamcellen die resistent zijn tegen chemotherapie.

In overleg met de familie en haar artsen heeft de Zweedse prinses besloten om een stamceltransplantatie te ondergaan. In de verklaring laat het Zweedse koningshuis weten dat de prinses en haar familie de komende maanden alle kracht nodig hebben om zich op de behandeling te kunnen focussen.

Christina leed eerder aan borstkanker, maar na een chemotherapie en bestraling in 2010 werd ze genezen verklaard.