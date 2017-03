Máxima spreekt tijdens Global Money Week

ANP Máxima spreekt tijdens Global Money Week

AMSTERDAM - Koningin Máxima spreekt op donderdag 30 maart in het bezoekerscentrum van De Nederlandsche Bank in Amsterdam. De speech staat in het teken van de Global Money Week, de internationale versie van de Week van het Geld.

Door ANP - 3-3-2017, 9:39 (Update 3-3-2017, 9:39)

Tijdens de Global Money Week krijgen jongeren in meerdere landen 'les' in het verstandig omgaan met geld. Het motto van de Global Money Week is dit jaar 'learn-save-earn'. Zo'n tachtig kinderen, variërend in leeftijd van 10 tot en met 16 jaar, gaan tijdens het evenement in De Nederlandsche Bank met elkaar in discussie.

Een van de organisatoren van de Global Money Week is Wijzer in geldzaken. Koningin Máxima is daar erevoorzitter van. De koningin zal behalve een toespraak houden ook een workshop bijwonen. Verder neemt ze het document Safer Payment Procedures for Minors van Child & Youth Finance International in ontvangst.