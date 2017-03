Haakon en Mette-Marit bij muziekfestival

OSLO - De Noorse kroonprinses Mette-Marit en haar man kroonprins Haakon hebben donderdag een bezoek gebracht aan evenementen rond het festival by:Larm. Het grote festival in Oslo viert het twintigjarig jubileum.

Door ANP - 2-3-2017, 22:35 (Update 2-3-2017, 22:35)

By:Larm is te vergelijken met Eurosonic Noorderslag, een Nederlands muziekfestival dat aan het begin van ieder jaar in Groningen wordt gehouden. Net als bij by:Larm treden er niet alleen bands en dj’s op, maar zijn er ook symposia en conferenties over de muziekindustrie.

Mette-Marit en Haakon bezochten een bootcamp voor beginnende singer-songwriters. Ook ontmoette het kroonprinselijk paar enkele internationaal bekende artiesten. Het ging vooral om muzikanten die bijdragen leverden aan songs van artiesten als Calvin Harris, Brittney Spears en Justin Bieber.

Lunch

Tijdens een lunch spraken Haakon en Mette-Marit ook met vertegenwoordigers uit de muziekbranche. Zo waren er vertegenwoordigers van Music Norway, een organisatie die zich inzet voor het promoten van Noorse muziek en muzikanten. De organisatie kan vergeleken worden met het vroegere Nationaal Pop Instituut dat jarenlang in Nederland actief was. Bij de lunch waren ook vertegenwoordigers van internationale organisaties aanwezig.

Kroonprins Haakon, net als zijn vrouw een groot muziekliefhebber, deelde ook een aantal awards uit voor prestaties van Noorse muzikanten.