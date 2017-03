Koning Salman op 'selfie' president Indonesië

JAKARTA - De Saudische koning Salman heeft bij zijn bezoek aan Indonesië gemerkt dat rustig eten er in deze tijd van sociale media niet bij is. Niemand minder dan zijn gast- en tafelheer president Joko Widodo plaatste een filmpje op Instagram, waarbij hij met de camera van zijn mobiele telefoon af en toe de kennelijk niets vermoedende en etende koning in beeld bracht.

Door ANP - 2-3-2017, 15:03 (Update 2-3-2017, 15:03)

Even later werd koning Salman wel bij het 'selfie'-filmpje van de Indonesische president betrokken. De koning werd gevraagd een paar woorden te spreken en via een tolk werd zijn boodschap aan de Indonesische bevolking overgebracht. Het was overigens niet de eerste keer dat Salman tijdens zijn een maand durende rondreis door Azië op een selfie verscheen. Eerder in de week was premier Najib Razak van Maleisië al 'spontaan' met hem op de foto gegaan.

Koning Salman is met 459 ton aan bagage en een gevolg van 620 man vanuit Maleisië in Indonesië aangekomen. Het is de eerste keer in 47 jaar dat Indonesië bezoek krijgt van een Saudische koning en de verwachtingen zijn hoog gespannen. Jakarta kan investeringen uit het olierijke koninkrijk goed gebruiken.

Salman heeft een ambitieus reisprogramma. Behalve Maleisië en Indonesië bezoekt hij ook het sultanaat Brunei, Japan, China en de Maldiven.