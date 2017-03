Prinses Mabel wil dat meisjes zelf beslissen

BRUSSEL - Prinses Mabel heeft de internationale gemeenschap donderdagmiddag opgeroepen "de politieke wil en middelen te mobiliseren die nodig zijn om te zorgen dat meisjes overal in de wereld weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun eigen lichaam, voorplanting en hun toekomst.”

Mabel sprak tijdens de internationale conferentie She Decides in Brussel, die werd georganiseerd door België, Nederland, Denemarken en Zweden. Aanleiding voor de bijeenkomst was het decreet van de Amerikaanse president Donald Trump om steun in te trekken aan organisaties die in hun programma's voor gezinsplanning ook abortus aanbieden of bespreekbaar maken.

Minister Lilianne Ploumen reageerde daarop met de oprichting van het fonds She Decides om het financiële gat van ongeveer 600 miljoen dat door het Amerikaanse besluit dreigt te ontstaan, te dichten met bijdragen van regeringen en fondsen. De conferentie in Brussel bracht tientallen landen en non-gouvernementele organisaties bijeen om daarover te praten. Vooralsnog is 181 miljoen euro toegezegd, zo maakte de Belgische minister Alexander De Croo bekend.

Toespraak

Prinses Mabel, die het woord voerde namens het tegen kindhuwelijken strijdende Girls Not Brides, wees in haar toespraak op het belang dat kindbruiden hebben bij goede seksuele en reproductieve gezondheidszorg. "Het zou een grote stap voorwaarts zijn als de taboes die er bestaan rond seks worden doorbroken en er wordt gezorgd dat jongeren toegang hebben tot anticonceptie.”

Ze haalde het voorbeeld aan van de twaalfjarige Cynthia uit Zambia, die vertelde dat ze niet wist dat seks kon leiden tot zwangerschap. "Toen ontdekt werd dat ze zwanger was, moest ze meteen trouwen.” Cynthia moest van school en verloor haar kans om door verdere ontwikkeling te ontsnappen aan armoede. "Als meisjes als Cynthia weloverwogen beslissingen kunnen nemen, kunnen zij een gezonder, gelukkiger en productiever leven leiden”, aldus prinses Mabel.