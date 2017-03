Tessy mist haar prins

LUXEMBURG - Prinses Tessy van Luxemburg mist haar man en bijna ex, prins Louis. Dat liet ze weten via het sociale platform Instagram. Daar plaatste Tessy een foto waarop ze hand in hand loopt met Louis. 'Ik houd enorm van deze foto. Het is gewoon perfect. Ik mis hem', aldus Tessy onder de noemer 'herinneringen'.

De plaatsing van de foto is opmerkelijk, omdat Tessy twee weken geleden bij de rechtbank in Londen de procedure voor echtscheiding in gang zette. Als reden voor de scheiding, die eerder al was aangekondigd door het Luxemburgse hof, werd 'onverantwoordelijk gedrag' van prins Louis aangevoerd.

Sinds het bekendmaken van het einde van hun tienjarige huwelijk heeft de in Londen wonende en werkende Tessy weer regelmatig foto's geplaatst op Instagram, onder andere van een reis naar huis en ontmoeting met haar vader en tweelingbroer. Maar op Valentijnsdag haalde ze ook herinneringen op aan de goede jaren met Louis. 'Hij is zo'n bijzondere man en ik zal altijd van hem houden', aldus Tessy.

Wanneer de scheiding definitief is, verliest ze volgens de huiswetten van het Luxemburgse groothertogelijk huis haar titel. Maar welke naam ze daarna gaat gebruiken, is nog niet bekendgemaakt.