Lof van prinses Mabel voor minister Ploumen

BRUSSEL - Prinses Mabel is vol lof over het initiatief van de Nederlandse regering en minister Lilianne Ploumen om een fonds op te richten om in ontwikkelingslanden programma's voor gezinsplanning in stand te houden. 'Bravo' twitterde prinses Mabel donderdagmorgen vanuit Brussel. Daar woont ze als voorzitter van de organisatie Girls Not Brides de conferentie She decides bij.

2-3-2017

De conferentie is opgezet door België, in samenwerking met Nederland, Zweden en Denemarken en het doel is het werven van steun aan organisaties die vrouwen in ontwikkelingslanden helpen bij gezinsplanning. Dat is nodig omdat de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump besloten heeft de hulp te stoppen aan buitenlandse organisaties die vrouwen in ontwikkelingslanden (informatie over) een veilige abortus bieden.

Deze maatregel treft juist organisaties die zich inzetten voor brede seksuele gezondheid en gezinsplanning, aldus Ploumen die besloot wereldwijd actie te ondernemen. Mabel steunt dat van harte. "She decides gaat over het recht van alle meisjes en vrouwen om zelf te beslissen of, wanneer en met wie zij kinderen willen”, aldus de prinses.

Kindhuwelijken hebben invloed op zaken als seksuele gezondheid en seksuele rechten. Trouwen op jonge leeftijd ontneemt meisjes hun keuzevrijheid en is ook een gevaar voor hun gezondheid, aldus de prinses die bij de conferentie ook het woord voert.