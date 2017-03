Akihito ontmoet nabestaanden oorlogsveteranen

HANOI - De Japanse keizer Akihito en zijn echtgenote keizerin Michiko hebben donderdag tijdens hun eerste staatsbezoek aan Vietnam gesprekken gevoerd met nabestaanden van Japanse veteranen uit de Tweede Wereldoorlog.

Door ANP - 2-3-2017, 12:01 (Update 2-3-2017, 12:01)

Akihito (83) en Michiko (82) spraken in Hanoi zestien nazaten van Japanse soldaten die trouwden met Vietnamese vrouwen. Ook had het Japanse keizerlijk paar een ontmoeting met de 94-jarige weduwe Nguyen Thi Xuan, meldt Reuters. ''We hebben begrip voor uw moeilijke situatie in het verleden'', zei de keizerin tegen Xuan.

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog en de Japanse overgave bleven zeshonderd Japanse soldaten achter in Vietnam en vochten met de Vietnamezen tegen de Franse kolonisatie. Na de overwinning op de Fransen moesten tientallen veteranen terug naar Japan, waarbij ze hun Vietnamese families noodgedwongen achterlieten.

Omhelzing

"Ik ben zo ontroerd de keizer en keizerin vandaag te mogen ontmoeten. Ze zijn al op leeftijd, maar maken nog een grote reis om ons te ontmoeten'', zei Xuan, de enige nog levende weduwe van de oorlogsveteranen. Ze gaf het keizerlijk paar een omhelzing. ''Ik hoop dat de banden tussen onze landen beter en beter worden'', zei ze.

Akihito en Michiko arriveerden dinsdag in Vietnam voor een staatsbezoek dat zeven dagen duurt.