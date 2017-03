Prins Oscar viert eerste verjaardag

ANP Prins Oscar viert eerste verjaardag

STOCKHOLM - Oscar, de zoon van de Zweedse kroonprinses Victoria en prins Daniel, viert donderdag zijn eerste verjaardag. Dat doet hij gewoon in Zweden en daar is koningin Silvia blij mee.

Door ANP - 2-3-2017, 6:55 (Update 2-3-2017, 6:55)

Dat zei de vorstin woensdag tegen de krant Expressen tijdens haar bliksembezoek aan Polen. Daar bezocht ze een verzorgingshuis voor demente bejaarden in de buurt van Warschau. Ze is echter op tijd terug in Stockholm om bij het verjaardagsfeestje van Oscar te zijn.

Oscar verbleef met zijn ouders de afgelopen weken in de Verenigde Staten. Silvia verheugt zich op het weerzien met haar kleinzoon. “Zijn ontwikkeling gaat heel snel”, vertelt de vorstin. “De ene dag lijkt hij meer op zijn vader, en de andere dag juist weer op zijn moeder.”

Silvia vindt het geweldig interessant om te zien hoe de kleine prins zich ontwikkelt. Samen met koning Carl Gustaf heeft ze een mooi cadeau voor Oscar uitgezocht. Tegen Expressen wilde ze niet zeggen wat de prins krijgt. “Maar hij gaat het geweldig vinden”, was het enige dat ze over het presentje kwijt wilde.