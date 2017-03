Abdullah op bezoek bij Theresa May

LONDEN - De Britse premier Theresa May heeft woensdag koning Abdullah II van Jordanië over de vloer gehad. Het bezoek was onderdeel van een kort werkbezoek van de vorst aan Groot-Brittannië.

Door ANP - 1-3-2017, 19:12 (Update 1-3-2017, 19:12)

Abdullah en May spraken over de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Hij had ook ontmoetingen met leden van het Britse Lagerhuis en Hogerhuis.

Het is het tweede koninklijke bezoek dat May in korte tijd krijgt. Vorige week ontving ze nog de kroonprins van Abu Dhabi, sheikh Mohammed bin Zayed.