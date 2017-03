Silvia laat Polen zien waar ze woont

JÓZEFÓW - Het bezoek van de Zweedse koningin Silvia aan een Pools verzorgingstehuis voor demente bejaarden kende een hilarisch moment, schrijft de krant Expressen. De vorstin hield in het verzorgingshuis een toespraak toen ze ontdekte dat er achter haar een plaat hing van het Zweedse Koninklijke slot.

Door ANP - 1-3-2017, 18:15 (Update 1-3-2017, 18:15)

Ze stopte met haar speech en vertelde de aanwezigen dat ze zich erg thuis voelde. Het duurde even voor de aanwezigen begrepen wat Silvia bedoelde, want niemand had door dat de tekening het huis van het Zweedse koninklijk paar moest voorstellen. Silvia liep naar de pentekening en wees aan waar zij en koning Carl Gustaf precies wonen, tot groot plezier van haar toehoorders.

Koningin Silvia was in het Jozefina Huis om een speciaal certificaat uit te reiken. Het verzorgingshuis in Józefów is het eerste tehuis in Polen dat zich Silviahemmet mag noemen. In de ‘Sylvia Huizen’ wordt dagopvang voor mensen met dementie geregeld. Het personeel krijgt specialistische opleidingen om met de ziekte om te gaan. In 1996 werd het eerste Silvia Huis geopend in Zweden, 21 jaar later is het een internationale organisatie geworden.