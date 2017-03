Felipe hoopt vurig op vrede in Colombia

ALCALA DE HENARES - Vrede in Colombia is “een grote wens” van de Spaanse koning Felipe. Dat zei hij woensdag, toen hij een mensenrechtenonderscheiding overhandigde aan Patrulla Aérea Civil Colombiana, een civiele luchtmobiele reddingsdienst in het Zuid-Amerikaanse land.

Door ANP - 1-3-2017, 15:34 (Update 1-3-2017, 15:34)

Felipe sprak de wens uit dat Colombia “de trieste fase” definitief achter zich kan laten en “door kan bouwen aan het pad naar vrede”. Na ruim een halve eeuw oorlog sloten de Colombiaanse beweging FARC en Colombia eind vorig jaar een vredesakkoord. Nog steeds hebben nog niet alle rebellen hun wapens neergelegd.

De Spaanse koning beklaagde zich erover dat “iets fundamenteels als mensenrechten jammer genoeg in vele delen van de wereld” worden geschonden. Volgens Felipe moeten vooral jongeren streven naar het naleven van de rechten van de mens.

Selfie

Bij aankomst bij de universiteit van Alcalá de Henares werd de koning opgewacht door flink wat studenten, die volgens Spaanse media hoopten op een selfie met Felipe. De koning bezocht de universiteit, die op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat, om de VII Premio De Derechos Humanos Rey de España uit te reiken.

De mensenrechtenprijs, waaraan een bedrag van 25.000 euro is gekoppeld, wordt tweejaarlijks toegekend door de universiteit van Alcalá de Henares en de ombudsman van Spanje. De prijs werd in 2002 ingesteld, met steun van Felipes vader koning Juan Carlos.