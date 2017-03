Koningin Silvia voor bliksembezoek in Polen

WARSCHAU - Koningin Silvia van Zweden brengt woensdag een bliksembezoek aan Polen. Ze is in de Poolse hoofdstad Warschau om daar de eerste Queen Silvia Nursing Award uit te reiken.

Door ANP - 1-3-2017, 12:31 (Update 1-3-2017, 12:31)

De naar Silvia vernoemde award bestaat uit een studiebeurs voor ouderenverpleegkundigen. De beurs was een cadeau dat de koningin kreeg voor haar zeventigste verjaardag. “We wilden haar iets van blijvende waarde geven”, licht Karin Lind Mörnesten, CEO van Swedish Care International, toe in Expressen.

Silvia bekommert zich sinds de jaren tachtig om de zorg voor mensen met dementie en Alzheimer. Haar moeder Alice Sommerlath leed aan de ziekte. In 1996 werd het eerste Silviahemmet (Silvia Huis) geopend in Zweden, 21 jaar later is het een internationale organisatie geworden.

De Zweedse koningin gaat tijdens haar bliksembezoek aan Polen ook langs bij een tehuis dat zich als eerste in het land een Silviahemmet mag noemen. In de ‘Sylvia Huizen’ wordt dagopvang voor mensen met dementie geregeld. Het personeel krijgt specialistische opleidingen om met de ziekte om te gaan.