Victoria met gezin terug in Zweden

ANP Victoria met gezin terug in Zweden

STOCKHOLM - Kroonprinses Victoria is woensdag weer terug in Zweden. De Zweedse kroonprinses genoot met haar gezin van een lange vakantie in de Verenigde Staten, maar keert volgens Expressen terug voor de verjaardag van zoontje Oscar.

Door ANP - 1-3-2017, 10:05 (Update 1-3-2017, 10:05)

Het kereltje wordt donderdag één jaar en dat wil Victoria vieren in Zweden. “De feestelijkheden vinden in privékring plaats”, liet een woordvoerder van het hof weten aan Expressen.

Victoria nam de afgelopen zes weken vrij voor een lange vakantie met echtgenoot prins Daniel, dochter Estelle en Oscar. Het gezin vloog naar Florida, de vijfde verjaardag van Estelle werd vorige week aldaar gevierd.