Pannenkoeken voor prins George

ANP Pannenkoeken voor prins George

LONDEN - Net als waarschijnlijk veel kinderen in Groot-Brittannië heeft prins George, de zoon van prins William en Catherine, dinsdag pannenkoeken gegeten. De driejarige prins mocht zelfs meehelpen met bakken, zo onthulde Kate dinsdag tijdens haar bezoek aan een kinderziekenhuis in Londen.

Door ANP - 28-2-2017, 22:38 (Update 28-2-2017, 22:38)

Een van de patiëntjes, de vierjarige James, wilde dolgraag van Kate weten waar George op dat moment was. "George? Ik had hem eigenlijk mee moeten nemen. Hij is nu op de kinderdagverblijf waar hij vandaag pannenkoeken bakt", aldus de hertogin van Cambridge. In Groot-Brittannië wordt dinsdag Pancake Day gevierd. Kate vertelde James volgens Britse media ook nog dat hij erg van storm houdt.

De vrouw van William was in kinderziekenhuis Evelina en bezocht ook het bijbehorende Ronald McDonald Huis.