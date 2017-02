Scheveningen krijgt koningsbal

ANP Scheveningen krijgt koningsbal

SCHEVENINGEN - Nederland krijgt na meer dan honderd jaar weer een koningsbal. Op de vooravond van Koningsdag wordt in het Kurhaus in Scheveningen een bal georganiseerd 'in koninklijke stijl', naar voorbeeld van de bals die in de negentiende eeuw werden georganiseerd door de koningen Willem I en Willem II.

Door ANP - 28-2-2017, 20:47 (Update 28-2-2017, 20:47)

De organisatie droomt al sinds de inhuldiging van koning Willem-Alexander in 2013 van een echt koningsbal. "Men danste toen onder andere de pavane, het menuet en de polka en men genoot van een souper", aldus de initiatiefnemers.

Tijdens het bal zal een dansorkest en een ensemble acte de présence geven. De kaartverkoop is inmiddels begonnen.