ANP Chinezen ontwerpen voor Máxima

DELFT - Chinese kunstenaars hebben een kunstwerk van porselein uitgedacht dat moet passen bij koningin Máxima. Nederlandse kunstenaars bogen zich op hun beurt over een ontwerp voor een kunstwerk dat geschikt zou zijn voor de keizerin van China, als die zou bestaan. De ontwerpen zijn dit voorjaar te zien op een expositie in Museum Prinsenhof in Delft: 'Verboden Porselein - Exclusief voor de keizer'. Máxima opent de tentoonstelling op 7 april.

Door ANP - 28-2-2017, 11:15 (Update 28-2-2017, 11:33)

Tijdens de Ming-dynastie (1368-1644) werd porselein gemaakt exclusief voor de Chinese keizers. Van elk ontwerp werden reeksen geproduceerd, maar alleen het allerbeste daarvan mocht naar het paleis. De rest werd weggegooid. Teruggevonden afdankertjes zijn nu gerestaureerd en worden in Delft getoond, naast stukken uit musea, die destijds wel werden goedgekeurd en de tand des tijds hebben doorstaan.

Volgens Het Prinsenhof hadden de keizers door hun smaak en voorkeuren zelf flinke invloed op wat er werd vervaardigd en is dat terug te zien op de tentoonstelling.

De ontwerpen voor de koningin en denkbeeldige keizerin blijven na de tentoonstelling in de collectie van Het Prinsenhof.