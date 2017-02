Kist met lichaam koningin-moeder in Tonga

NUKU'ALOFA - Kroonprins Tupouto'a Ulukalala van Tonga heeft dinsdag samen met andere leden van de koninklijke familie de kist met het stoffelijk overschot van de vorige week in Auckland op negentigjarige leeftijd overleden koningin-moeder Halaevalu Mata'aho gegroet bij aankomst op het vliegveld Fua'amotu.

Door ANP - 28-2-2017, 10:35 (Update 28-2-2017, 10:35)

De Nieuw-Zeelandse luchtmacht had voor transport van Auckland naar Tonga gezorgd. Tonga heeft geen eigen luchtvaartmaatschappij. De uitvaart van de koningin-moeder is woensdag op de koninklijke begraafplaats in het centrum van de hoofdstad Nuku'alofa.

In een vraaggesprek met Radio Nieuw-Zeeland zei prinses Pilolevu, dochter van de koningin-moeder en zus van de huidige koning Tupou VI, dat de bevolking van het Pacifische eilandkoninkrijk in schok verkeert en nog niet kan geloven dat de koningin-moeder is overleden.