ANP Oranjes in schijnwerpers Oostenrijkse media

LECH - De lokale kranten in Vorarlberg besteden dinsdag ruim aandacht aan de fotosessie van de koninklijke familie een dag eerder in Oberlech. Volgens de Vorarlberger Nachrichten, die de Oranjes breeduit op de voorpagina zette, was er in het luxe ski-oord Lech even sprake van een 'uitzonderingstoestand' veroorzaakt door de invasie van de media. Lang duurde dat overigens niet: in een half uur was alles weer voorbij.

Door ANP - 28-2-2017, 10:25 (Update 28-2-2017, 10:25)

De krant merkte op dat er minder belangstelling was dan in voorgaande jaren, maar dat dit werd goedgemaakt door enthousiaste omstanders die de gelegenheid aangrepen om zelf ook foto's te maken van de Oranjes. De fans hadden snel geleerd van de beroepsfotografen en gaven de familie aanwijzingen: iets naar rechts kijken, even naar links. Koningin Máxima liet een van de vakantiegangers zelfs een selfie maken.

De Neue Vorarlberger Zeitung miste de aanwezigheid van prinses Beatrix, die volgens de krant eerder deze maand al in Lech was geweest maar nu de fotosessie met het gezin van haar oudste zoon oversloeg. Aan de lezers werd omstandig uitgelegd dat de ontmoeting met de media ook een overeenkomst met diezelfde media inhield: de komende dagen kan de familie ongestoord skiën, buiten de spiedende camera's van paparazzi.