ANP Keizerlijk koppel Japan gaat naar Vietnam

TOKYO - Keizer Akihito en keizerin Michiko van Japan zijn de komende week in Vietnam. Zij vlogen op dinsdag naar het Aziatische land om goede doelen onder de aandacht te brengen. Daarna reizen zij door naar Thailand om hun eer te betuigen aan de vorig jaar overleden koning Bhumibol, met wie de Japanse keizer goed bevriend was.

Door ANP - 28-2-2017, 8:07 (Update 28-2-2017, 8:07)

De hele reis duurt zeven dagen, meldt The Japan Times. Het is de eerste keer dat Akihito naar Vietnam gaat. Het is het 36e land dat hij bezoekt sinds hij in 1989 de chrysantentroon besteeg.

"Het is geweldig om de vriendschap tussen Japan en Vietnam verder uit te diepen”, aldus zijn woordvoerder. Het keizerlijke paar zal onder meer een banket bijwonen in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Ook bezoeken het familie van voormalige Japanse soldaten die na de Tweede Wereldoorlog in Vietnam bleven om te vechten voor de onafhankelijkheid van het land.

Ook gaan keizer Akihito en keizerin Michiko naar Hue, de oudste stad van Vietnam. Hier bezoeken zij een museum gewijd aan activist Phan Boi Chau, die begin twintigste eeuw Vietnamese jongeren aanspoorde om te gaan studeren in Japan.