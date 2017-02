Joachim ziet gevolgen klimaatverandering

ANP Joachim ziet gevolgen klimaatverandering

BANDIPUR - Prins Joachim van Denemarken heeft maandag op zijn vierde dag van zijn bezoek aan Nepal de Siddhathaani-gemeenschap in Bandipur bezocht. In het gebied is men veel bezig met de gevolgen van klimaatverandering zoals droogte en aardverschuivingen.

27-2-2017

Volgens Billed Bladet ging Joachim onder meer naar een hooggelegen dorp waar een man er zijn levenswerk van had gemaakt om het dorp van stromend water te voorzien. Met hulp van ontwikkelingsorganisatie CARE wordt nu water uit de rivier naar de top van de berg gepompt door middel van zonne-energie.

Joachim is in Nepal in zijn functie als beschermheer van CARE. De jongste zoon van koningin Margrethe is nog tot zondag in het Aziatische land.