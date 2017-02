Volle agenda voor koning Felipe

BARCELONA - Koning Felipe heeft een drukke dag achter de rug. De Spaanse vorst was de hele dag in Barcelona waar hij diverse afspraken in zijn agenda had staan.

Felipe was onder meer bij de openingsceremonie van het jaarlijkse Mobile World Congress in de Spaanse stad. Zondagavond was de koning ook al aanwezig bij het welkomstdiner dat bij het congres hoorde. Daar zei hij onder meer dat wat hem betreft meer mensen op de wereld moeten kunnen profiteren van nieuwe technologieën.

Maandag was Felipe ook aanwezig bij de opening van een nieuw gebouw van het advocatenkantoor Cuatrecasas, dat dit jaar zijn eeuwfeest viert. Ook kreeg de koning nog enkele bezoeken in paleis Albéniz, de officiële residentie van de Spaanse koninklijke familie in Barcelona.