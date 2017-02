Carl Philip kijkt uit naar nieuw raceseizoen

GÖTEBORG - Prins Carl Philip heeft zin in het nieuwe raceseizoen. Dat zei de zoon van de Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia maandag bij de teampresentatie van Polestar Cyan Racing, waar de prins voor rijdt.

Door ANP - 27-2-2017, 21:03 (Update 27-2-2017, 21:03)

Carl Philip is na vier jaar overgestapt van de STCC, het Zweedse kampioenschap voor tourwagens, naar de Zweedse GT-series. In die competitie racete de prins ook al in 2012. "Ik kijk er erg naar uit. Het wordt erg spannend", aldus Carl Philip.

De eerste race van het seizoen staat gepland in het weekend van 4 tot 6 mei op Knutstorp in Helsingborg. Halverwege september staan de laatste races op het programma.