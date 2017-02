Daniel en Victoria bij koninklijk diner

STOCKHOLM - Kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel zullen eind maart aanwezig zijn bij een speciaal evenement op het koninklijke slot van Zweden. Het gaat om een ontmoeting - met diner - van de koninklijke familie met kopstukken uit het Zweedse bedrijfsleven en culturele leven.

De bijeenkomst is op 23 maart. Maandag lieten Victoria en Daniel weten dat ze erbij zullen zijn. De Zweedse koning Carl Gustaf hecht veel waarde aan de bijeenkomsten die een paar keer per jaar worden georganiseerd. Het is voor hem de kans om ervaringen uit te wisselen met belangrijke personen uit de maatschappij. De vorst vindt dan ook dat zo veel mogelijk leden van het koningshuis bij het officiële diner moeten zijn.