Mette-Marit naar jubilerend festival

OSLO - De Noorse kroonprinses Mette-Marit bezoekt komende donderdag het gratis festival by:Larm. Het grote festival in Oslo viert het twintigjarig jubileum.

Door ANP - 27-2-2017, 14:10 (Update 27-2-2017, 14:10)

By:Larm is te vergelijken met Eurosonic Noorderslag, een Nederlands muziekfestival dat aan het begin van ieder jaar in Groningen wordt gehouden. Net als bij by:Larm treden er niet alleen bands en dj’s op, maar zijn er ook symposia en conferenties over de muziekindustrie.

Mette-Marit en haar man Haakon zijn muziekliefhebbers en dragen de Noorse muziekscene een warm hart toe. Het is niet de eerste keer dat ze by:Larm bezoeken. Door de jaren heen heeft de kroonprinses niet onder stoelen of banken gestoken dat ze de Noorse popmuziek steunt. Dat heeft ze tijdens bijeenkomsten in binnen- en buitenland gedaan.

Een onderdeel van by:Larm is dit jaar een bootcamp voor beginnende singer-songwriters. Kroonprinses Mette-Marit zal de deelnemers met een bezoek vereren. Ook krijgt ze een rondleiding door de studio waar de singer-songwriters werken. Haakon en Mette-Marit zullen ook een speciale conferentie bijwonen en tijdens een lunch van gedachten wisselen met enkele kopstukken uit de Noorse muziekindustrie.