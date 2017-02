Minder media voor koninklijke fotosessie

LECH - De belangstelling voor de koninklijke fotosessie was maandag beduidend minder dan in voorgaande jaren. In Oberlech verzamelden zich zo'n veertig fotografen en cameraploegen, iets meer dan de helft dan zich eerder wel in het Oostenrijkse skioord aanmeldde.

Door ANP - 27-2-2017, 12:37 (Update 27-2-2017, 12:37)

"Niet zo gek. Het is een gewoon jaar. Er is geen bijzondere aanleiding", zegt Hermann Fercher, de directeur van de VVV van Lech. Van afstand keek hij toe hoe de koninklijke familie gewillig poseerde in de sneeuw. Lech heeft geen last gehad van de geringe sneeuwval in de Alpen dit jaar. "Er is bij ons ook minder sneeuw, maar dat zie je eigenlijk alleen in het dorp. Op de hellingen maakt het niet uit of er twee of vier meter sneeuw ligt", aldus Fercher.

Die sneeuwzekerheid is ook één van de redenen waarom de Oranjes al sinds het begin van de jaren zestig ieder jaar neerstrijken in Lech, dat tot de duurdere wintersportplaatsen behoort. "Ja, het is niet goedkoop, maar je krijgt er kwaliteit voor terug en de hotels zijn tot Pasen volgeboekt", zei een tevreden Fercher.