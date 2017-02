Felipe: nieuwe technologie voor meer mensen

BARCELONA - Koning Felipe van Spanje vindt dat meer mensen op de wereld moeten kunnen profiteren van nieuwe technologieën. De vorst zei dat tijdens het welkomstdiner van het jaarlijkse Mobile World Congress in Barcelona.

Door ANP - 26-2-2017, 22:56 (Update 26-2-2017, 22:56)

De koning wees tijdens een toespraak op de mogelijkheden die de nieuwste mobiele technieken bieden op het gebied van wereldwijde communicatie. "We kijken met blijdschap naar de voortgang in de ontwikkeling van het 5G-netwerk. Op dit punt vind ik het belangrijk te benadrukken dat Europa zijn inspanningen moet verdubbelen om 5G volledig uit te rollen. Deze technologieën zullen nieuwe diensten mogelijk maken voor onze burgers en onze bedrijven, waardoor we efficiënter en duurzamer kunnen werken", aldus de Spaanse vorst.

"Echter", vervolgde hij, "terwijl we ons bewust zijn van de onweerlegbare voordelen die deze technologieën brengen, moeten ons ​​ook in staat stellen om naar een meer open, inclusieve, samenhangende en dus meer welvarende samenleving te groeien."

De koning ziet mogelijkheden voor veel mensen op de wereld om door middel van mobiele technologie hun situatie te verbeteren. "Er zijn nog grote groepen mensen over de hele wereld die nog niet profiteren van deze nieuwe technologieën. En we weten dat we alleen door hun sprong in de digitale cultuur en hun toegang tot de technieken in staat zijn om echt duurzame digitale ontwikkeling te bereiken."