Koning Salman begint Aziëreis in Maleisië

ANP Koning Salman begint Aziëreis in Maleisië

KUALA LUMPUR - Koning Salman van Saudi-Arabië is zondag in Kuala Lumpur begonnen aan zijn vierdaagse staatsbezoek aan Maleisië. De vorst is lang van huis, want hij blijft een maand in Azië.

Door ANP - 26-2-2017, 14:21 (Update 26-2-2017, 14:21)

De Maleisische televisie deed live verslag van de aankomst van de 81-jarige koning Salman op het vliegveld en de aansluitende welkomstceremonie in Kuala Lumpur, waar Salman onder meer de erewacht inspecteerde. Salman werd verwelkomd door de Maleisische premier Najib Razak. Het is meer dan tien jaar geleden dat Saudi-Arabië op staatsbezoek kwam naar Maleisië. De laatste keer was in 2006 met de Saudische koning Abdullah.

Salman hoopt zaken te kunnen doen in Azië. De koning wil volgend jaar 5 procent van staatsoliemaatschappij Saudi Aramco verkopen en zoekt investeerders. Het zou gaan om een miljardendeal.

Delegatie

Volgens persbureau Reuters laat Salman zich in Maleisië vergezellen door een delegatie van 600 mensen en heeft hij de beschikking over twee auto's die hij heeft laten invliegen en een roltrap om soepel zijn vliegtuig te kunnen verlaten. Voor zijn entourage zijn drie luxe hotels in Kuala Lumpur volledig afgehuurd.

Koning Salman gaat ook naar Indonesië, waar hij Jakarta en Bali bezoekt. De Indonesiërs houden rekening met een nog grotere entourage van 1500 personen die met de Saudische vorst meereizen. Salman gaat ook naar Brunei, Japan en China, voordat hij de laatste twee weken van maart doorbrengt op de Malediven, waar hij drie resorts heeft geboekt.