ANP Koning Felipe naar Mobile World Congress

BARCELONA - Koning Felipe van Spanje is zondagavond net als vorig jaar aanwezig bij het welkomstdiner van het jaarlijkse Mobile World Congress in Barcelona. Het Spaanse hof kondigde zondag de komst van de koning aan. Het diner is in het concertgebouw Palau de la Música Catalana.

Door ANP - 26-2-2017, 13:10 (Update 26-2-2017, 13:10)

Het World Mobile Congress is een jaarlijkse conferentie waar techbedrijven de laatste ontwikkelingen in de telecommunicatiesector presenteren. Het congres begint maandag en duurt tot en met donderdag 2 maart. Ongeveer 1100 bedrijven van over de hele wereld zijn vertegenwoordigd op de beurs, waar tienduizenden bezoekers worden verwacht.

Koning Felipe is maandag ook bij de opening van de beurs, die van Barcelona vier dagen lang de hoofdstad van de telecomsector maakt. Felipe maakt onder meer een rondgang langs de standhouders. Twee jaar geleden ontmoette hij er koningin Máxima. Zij hield toen een toespraak over nut en noodzaak van mobiel bankieren.