Bernhard mikt op hoger bedrag Hollandse 100

AMSTERDAM - Prins Bernhard heeft de verwachtingen voor de opbrengst van De Hollandse 100 naar boven bijgesteld. Zei hij eerder deze maand nog in het tv-programma Jinek te mikken op twee ton, nu is het streefgetal 350.000 euro. Van dit bedrag is inmiddels al 61 procent toegezegd.

Door ANP - 25-2-2017, 22:46 (Update 25-2-2017, 22:46)

Dat blijkt uit de website van het sportevenement dat volgende week zondag 5 maart op en rond Flevonice in Biddinghuizen wordt gehouden. De opbrengst is bestemd voor de stichting Lymph & Co dat structureel en grensverleggend onderzoek naar lymfeklierkanker steunt. Deelnemers en mensen die de actie willen ondersteunen kunnen zich nog opgeven.

Bernhard kijkt er in elk geval verlangend naar uit. Zaterdag plaatste hij op Twitter een foto van zijn finish van de 90 kilometer wielrennen die het grootste deel uitmaakt van de Hollandse 100. De overige tien kilometer wordt afgelegd op de schaatsbaan.

De prins, bij wie in 2013 lymfklierkanker werd vastgesteld, wordt bij de actie ruimhartig gesteund door zijn familie. Zo heeft broer prins Floris al bijna 15.000 euro binnengeharkt als lid van team TOP, dat tekende voor 65.000 euro.

Bernhard en echtgenote Annette zijn al enige tijd in training en ook prinses Margriet doet mee aan de actie. 'Samen met de skating grannies doe ik ook dit jaar weer graag mee!', liet zij weten. Haar streefbedrag van drieduizend euro heeft de prinses al overschreden. De teller aan donaties voor haar rondjes op de ijsbaan staat al op 4200 euro.