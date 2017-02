Adviesraad praat koning Carl Gustaf bij

ANP Adviesraad praat koning Carl Gustaf bij

STOCKHOLM - Koning Carl Gustaf is weer helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken van het Zweedse buitenlandse beleid. In het Koninklijk Paleis in Stockholm werd de koning vrijdag bijgepraat door de leden van de adviesraad Buitenlandse Zaken, een overlegorgaan van regering en parlement waarvan de koning voorzitter is.

Door ANP - 25-2-2017, 1:08 (Update 25-2-2017, 1:08)

In de Lovisa Ulrika-eetzaal van het paleis beraadslaagde de koning met de parlementsleden. Kroonprinses Victoria, die de door regering bijeengeroepen bijeenkomsten van de adviesraad doorgaans bijwoont, ontbrak dit keer. Ze is tot begin maart met echtgenoot prins Daniel en hun kinderen op een lange vakantie.

De hele week stond voor koning Carl Gustaf in het teken van buitenlandse betrekkingen. Donderdag nam hij afscheid van gouverneur-generaal David Johnston van Canada en diens echtgenote, aan het einde van hun vierdaagse staatsbezoek aan Zweden.