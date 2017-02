Voedselpakketten voor rouwenden uit Tonga

ANP Voedselpakketten voor rouwenden uit Tonga

AUCKLAND - Vrijwilligers zijn vrijdag in Auckland de hele dag in touw geweest om zo'n 4000 voedselpakketten klaar te maken voor de rouwplechtigheden voor koningin-moeder Halaevalu Mata’aho van Tonga. Die is afgelopen zondag op 90-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Auckland overleden.

Door ANP - 24-2-2017, 22:58 (Update 24-2-2017, 22:58)

Kroonprins ʻUlukālala Tupoutoʻa had een beroep gedaan op zijn clan van het eiland Vava’u, waar hij op basis van zijn titel 'Tupouto'a' grond en landerijen bezit en gezag uitoefent, om te komen helpen met het voorbereiden van het eten voor de rouwenden die verwacht werden in de koninklijke residentie 'Atalanga en bij de herdenkingsdienst in de Tuingapapai kerk.

Het rouwproces is in Tonga strak geregeld volgens eeuwenoude tradities, waarbij rekening wordt gehouden met afkomst en verwantschap aan leden van de koninklijke familie en de adel. Naast praktische hulp kwamen er ook financiële donaties en werd voedsel geschonken.

In Auckland, waar zo'n 40.000 immigranten uit Tonga wonen, worden op vijf achtereenvolgende avonden herdenkingsdiensten gehouden voordat het stoffelijk overschot van de koningin-moeder dinsdag naar Tonga wordt gevlogen in een Hercules C-130 toestel van de Royal New Zealand Air Force.