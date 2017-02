Britten urenlang in de rij voor kleding Diana

LONDEN - Voor de deuren van Kensington Palace in Londen stonden de hele dag lange rijen. De Britten stonden urenlang te wachten om kleding van Diana, prinses van Wales te zien. Die wordt de komende maanden tentoongesteld in het paleis waar Diana jarenlang woonde.

Door ANP - 24-2-2017, 20:27 (Update 24-2-2017, 20:27)

De eerste royaltyfans stonden al lang voordat de poorten van het paleis werden geopend te wachten. Terry Hutt en John Loughrey wilden per se de eersten zijn die naar binnen mochten en dosten zich speciaal voor die gelegenheid uit in kleding gemaakt van de Britse vlag. Daily Mail trof de mannen vrijdagochtend bij Kensington Palace.

De tentoonstelling Diana: Her Fashion Story was vrijdag voor het eerst toegankelijk voor het publiek. Dat kan allerlei kleding van de prinses, van casual outfits tot galajurken, de komende maanden van dichtbij bekijken. Ook enkele wereldberoemde kledingstukken zijn tentoongesteld. Zo is de blauwe paillettenjurk van Catherine Walker die Diana in 1989 naar een gala droeg te bewonderen. Ook een jas en bijpassende rok die Diana tijdens haar huwelijksreis met prins Charles op Balmoral droeg, is te zien.

Diana: Her Fashion Story maakt deel uit van een reeks evenementen waarmee dit jaar wordt stilgestaan bij haar dood en nalatenschap. Op 31 augustus is het precies twintig jaar geleden dat Diana verongelukte in Parijs.

Haar zoons William en Harry lieten vorige maand weten een beeld te laten maken van hun moeder. Dat krijgt een plek in de tuinen van Kensington Palace, waar beide prinsen wonen. “We hopen dat het beeld bezoekers van Kensington Palace doet nadenken over haar leven en nalatenschap.”