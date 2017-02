Koninklijk gezin klaar voor skivakantie

LECH - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kunnen vrijdagavond de koffers pakken voor de traditionele skivakantie in de chique Oostenrijkse wintersportplaats Lech. Het koninklijk gezin wordt daar dit weekeinde verwacht en maandagochtend vroeg wordt er kort geposeerd voor de media.

Door ANP - 24-2-2017, 14:41 (Update 24-2-2017, 14:41)

Dit op voorwaarde dat diezelfde de media de Oranjes tijdens de rest van het verblijf in Lech met rust laten. Volgens het toerismebureau van Lech hebben zich ruim veertig fotografen en cameraploegen aangemeld, zo meldde Voralberg Online vrijdag.

Prins Constantijn en zijn gezin zijn niet aangekondigd bij de fotosessie en ook prinses Beatrix, die al enige tijd in Oostenrijk verblijft, is niet genoemd. De laatste jaren laat de prinses het van haar humeur of van het weer afhangen of ze spontaan besluit toch even aan het fotomoment deel te nemen. De opnamen van haar met haar kleinkinderen zijn altijd gewild.

Favoriet

Lech is sinds begin jaren zestig favoriet bij de Nederlandse koninklijke familie. Willem-Alexander komt er al zijn hele leven en heeft herhaaldelijk gezegd zich geen betere plek te kunnen voorstellen om de ski's onder te binden. Dit vanwege de sneeuwzekerheid van Lech en het enorme gebied waar kan worden geskied. Dat de bevolking de koninklijke privacy als vanzelfsprekend beschouwt en ook respecteert, zal eveneens een rol spelen.

Prinses Alexia zal aanvankelijk waarschijnlijk wat voorzichtig zijn bij het skiën nadat ze vorig jaar aan het einde van de vakantie in Lech haar been brak.