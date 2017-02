Lichaam koningin-moeder Tonga in Auckland

AUCKLAND - Het stoffelijk overschot van de zondag op negentigjarige leeftijd overleden koningin-moeder Halaevalu Mata'aho van Tonga is overgebracht naar de koninklijke residentie 'Atalanga in Epsom, bij Auckland.

Door ANP - 24-2-2017, 12:51 (Update 24-2-2017, 12:51)

De weduwe van koning Tupou IV en moeder van de koningen Tupou V en Tupou VI (de huidige vorst van het eilandstaatje in de Stille Oceaan) was vorige week naar een ziekenhuis in Nieuw-Zeeland gevlogen, waar ze stierf.

De komende dagen worden rouwplechtigheden gehouden in de residentie, die is bekleed met zwarte doeken. Dinsdag wordt het stoffelijk overschot naar Tonga gevlogen voor de begrafenis, die een dag later plaatsvindt. In de hoofdstad Nuku'alofa is een grote schoonmaakactie begonnen voor de uitvaart.