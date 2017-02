Joachim begint bezoek aan Nepal

KATHMANDU - De Deense prins Joachim begint vrijdag aan zijn bezoek aan Nepal. Hij begint zijn reis in de hoofdstad Kathmandu, waar hem een diner wacht met vertegenwoordigers van ontwikkelingsorganisatie CARE Denemarken en werknemers van de Deense ambassade.

24-2-2017

Joachim bezoekt Nepal in zijn functie als beschermheer van CARE. Het is tevens zijn tweede reis naar het Aziatische land. In 1991 was Nepal ook al zijn eerste bestemming voor CARE.

In de komende anderhalve week bezoekt de jongste zoon van koningin Margrethe verschillende projecten en heeft hij ontmoetingen met de bevolking, die nog altijd te maken heeft met de gevolgen van de verwoestende aardbeving in 2015.