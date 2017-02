Charles bekijkt zeldzame koeien

ANP Charles bekijkt zeldzame koeien

CWMBRAN - De prins van Wales is vrijdag voor een werkbezoek in Wales. Prins Charles gaat onder meer langs bij kinderen die les krijgen over klimaatverandering en hij hoort hoe de unieke White Park-koeien voor uitsterven behoed kunnen worden.

Door ANP - 24-2-2017, 12:26 (Update 24-2-2017, 12:26)

De koeien die de prins in Dinefwr bij Llandeilo gaat bekijken zijn volgens de National Trust, die het Carmarthenshire-park beheert, zeldzamer dan panda's. In de hele wereld zijn nog maar 750 jonge - vruchtbare - koeien.

Hun soort is rond 920 naar dit deel van Wales gebracht, en de koeien hebben een geheel witte vacht en zwarte neuzen en oren. In het park zijn er nog dertien, en de National Trust is op zoek naar 50.000 euro om een nieuwe stier te kopen om de stand op peil te houden.

Eerder deze week kreeg Wales ook al bezoek van Charles' schoondochter Catherine, de hertogin van Cambridge.