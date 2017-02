Margriet en Pieter lenen Canadese Inuit-kunst

ANP Margriet en Pieter lenen Canadese Inuit-kunst

LEIDEN - Prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven zijn op vrijdag 10 maart bij de opening van de tentoonstelling Canadese Inuit Kunst in Museum Volkenkunde in Leiden. Ze hebben voor deze expositie een deel van hun privécollectie uitgeleend.

Door ANP - 24-2-2017, 10:48 (Update 24-2-2017, 10:51)

De prinses, die in Canada is geboren, en haar echtgenoot hebben het land vele malen bezocht. Ze trokken volgens het museum op met de Inuit, zoals de oorspronkelijke bevolking van Canada en Groenland zichzelf noemt, en maakten onder meer sledetochten.

De verzameling kunst die ze ervandaan haalden, heeft een prominente plaats in hun huis. "Zo kunnen wij er elke dag naar kijken. Maar we geven het ook graag in bruikleen aan dit museum zodat ook anderen ervan kunnen genieten", zegt de prinses.

Van Berkel

Behalve de voorwerpen van Margriet en Pieter toont het museum ook de collectie van Inuit-kunstverzamelaar Hans van Berkel. Hij deed zijn collectie onlangs over aan het museum.

Canada wordt al duizenden jaren bewoond door indianen en de Inuit. De expositie, die tot en met 7 januari volgend jaar is te zien, laat onder meer spekstenen beelden zien, maar ook voorwerpen uit het dagelijks leven en grafisch werk van de inheemse volken uit Canada. Aanleiding voor de tentoonstelling is het 150-jarig bestaan van het land.