Atleet Tonga: race in teken koningin-moeder

ANP Atleet Tonga: race in teken koningin-moeder

LAHTI - Pita Taufatofua heeft zijn eerste officiële langlaufrace opgedragen aan de zondag overleden koningin-moeder Halaevalu Mata'aho (90) van Tonga. Dat schreef de atleet donderdag op Facebook na afloop van zijn debuut bij het wereldkampioenschap noords skiën in het Finse Lahti. "Ik draag mijn race op aan de koningin-moeder."

Door ANP - 23-2-2017, 22:41 (Update 23-2-2017, 22:41)

Taufatofua nam deel aan de 1,6 km vrije sprint en finishte daar in een deelnemersveld van 156 skiërs als nummer 153, op 2,33 minuut achter de winnaar van de kwalificatiereeks. Alleen de eerste dertig langlaufers plaatsten zich voor de eindronde om het wereldkampioenschap.

"Mijn doel was om onder de twaalf minuten te blijven en iedereen zei dat het onmogelijk was om in de buurt te komen van vijf minuten na slechts vier weken trainen. Ze kennen Team Tonga niet!", aldus Pita Taufatofua. Hij heeft als doel zich te kwalificeren voor de Olympische Winterspelen in Korea volgend jaar.

Valtechnieken

De atleet was vorig jaar wereldnieuws bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Niet zo zeer vanwege zijn verrichtingen als taekwondoka maar wel voor zijn verschijning bij de openingsceremonie, met ontbloot bovenlijf en in nationale dracht van Tonga. Met crowd funding had hij slechts een luttel bedrag opgehaald om zich voor te bereiden op de Spelen, maar nadat hij zijn entree had gemaakt in het Maracanã stadion regende het sponsor-aanbiedingen. Tonga zag wereldwijd de belangstelling voor het eilandkoninkrijk verveelvoudigen.

Pita Taufatofua (33) besloot zijn sportloopbaan een andere richting in te sturen door te gaan langlaufen met het oog op de Spelen over precies een jaar in Pyeongchang. Bij de eerste trainingen in de sneeuw liet hij weten veel profijt te hebben van zijn bij taekwondo opgedane valtechnieken.