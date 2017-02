Argentijnse gasten bedanken Felipe en Letizia

ANP Argentijnse gasten bedanken Felipe en Letizia

MADRID - Met een receptie in het Koninklijk Paleis van El Pardo is donderdagavond een einde gekomen aan het tweedaagse staatsbezoek van de Argentijnse president en zijn vrouw aan Spanje. De receptie vormde de contraprestatie van president Mauricio Macri en zijn echtgenote Juliana Awada.

Door ANP - 23-2-2017, 22:26 (Update 23-2-2017, 22:26)

Om de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw koningin Letizia te bedanken voor hun gastvrijheid organiseerde Macri een receptie voor zo’n 350 gasten uit het bedrijfsleven, sport en cultuur. Aan tafel wisselden de staatshoofden volgens Hola! anekdotes uit en werd geproost op de aangehaalde bilaterale banden.

Ook Antonia, de vijfjarige dochter van de Argentijnse president, liet zich aan het begin van de avond even zien. Volgens Macri hebben zij en zijn echtgenote “een probleem”. Antonia wil in het Koninklijk Paleis van El Pardo, het onderkomen van buitenlandse gasten, blijven wonen. De kleuter wou niet naar bed zonder een onderonsje met koningin Letizia, waarvan het Spaanse hof via Twitter een foto deelde.