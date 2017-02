Laurentien leert over duurzame visserij

ANP Laurentien leert over duurzame visserij

ROTTERDAM - Prinses Laurentien was donderdag in Diergaarde Blijdorp. Niet om naar de honderden dieren te kijken, maar voor een goed gesprek over duurzame visserij. Een basisschoolklas vormde een Raad van Kinderen en deed onderzoek naar visserij, donderdag presenteerde de Raad de resultaten.

Door ANP - 23-2-2017, 19:00 (Update 23-2-2017, 19:00)

Groep 7a van de Scheveningse Basisschool O.B.S. het Volle Leven werd door MSC en de Missing Chapter Foundation van Laurentien uitgekozen als Raad van Kinderen. De klas onderzocht voor de organisatie achter het MSC-keurmerk hoe ze meer partijen kunnen laten kiezen voor duurzame visserij.

De basisschoolleerlingen gingen op werkbezoek bij de visafslag, bezochten visfabriek Ouwehand en namen een kijkje aan boord van een viskotter. Ook interviewden ze partners van MSC, waaronder het Ministerie van Economische Zaken en het Wereld Natuur Fonds.

In het Oceanium van Blijdorp, onder het toeziend oog van onder meer haaien, presenteerden de kinderen de resultaten van hun onderzoek. Prinses Laurentien, die bedrijven aanmoedigt een Raad van Kinderen te benoemen omdat kinderen een heel andere kijk op problemen hebben, was dagvoorzitter.