ANP Duizenden felicitaties voor jarige Harald

OSLO - Koning Harald werd dinsdag tachtig jaar en dat ging in Noorwegen niet onopgemerkt voorbij. Duizenden Noren feliciteerden hun vorst, maakte het hof donderdag bekend.

Door ANP - 23-2-2017, 18:39 (Update 23-2-2017, 18:39)

Harald kreeg in totaal zo’n 9300 verjaardagsgroeten. Die kwamen volgens het hof “uit het hele land, en het buitenland”. Felicitaties overbrengen kon via de website van het hof of via een boek dat in het Koninklijk Paleis in Oslo lag. Via die weg wensten onder anderen Olemic Thommenssen, de voorzitter van het Noorse parlement, en premier Erna Solberg Harald het beste. Ook het corps diplomatique kwam naar het paleis om de koning te feliciteren.

Het Noorse volk stond dinsdag urenlang in de rij om hun jarige vorst geluk te wensen. Het paleis zou tot 16.00 uur open blijven, maar hield de deuren langer open omdat er aan het einde van de middag nog steeds mensen in de rij stonden. Harald kreeg niet alleen schriftelijke felicitaties, ook werd hij getrakteerd op video’s en kindertekeningen. Op de site van het hof zijn een aantal kunstwerkjes te zien.

Harald vierde zijn verjaardag deze week in familiekring. In mei vindt een groot feest plaats. Dan wordt ook de verjaardag van Haralds vrouw koningin Sonja gevierd. Zij wordt in juli tachtig jaar.