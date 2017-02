Dubbel staatsbezoek levert een puzzel op

ROME - Het dubbele staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima komende zomer aan Italië en Vaticaanstad levert een interessante uitdaging op voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en het hof. Er moet worden gekeken hoe beide bezoeken op elkaar kunnen worden afgestemd zonder tekort te doen aan het Vaticaan.

Door ANP - 23-2-2017, 17:24 (Update 23-2-2017, 17:24)

Dat staat namelijk op zijn onafhankelijkheid. Een ambassadeur die is geaccrediteerd bij de Italiaanse republiek kan niet ook ambassadeur zijn bij de Heilige Stoel - de diplomatieke benaming van de kerkstaat. Dat moet iemand anders zijn. En de ambassadeur bij het Vaticaan mag ook niet zijn gehuisvest in de ambassade voor 'buurland' Italië.

Dat moet ook apart en veel landen hebben daarom twee ambassades in Rome. Nederland heeft het tegenwoordig op een andere manier opgelost. Prins Jaime heeft als vertegenwoordiger van koning Willem-Alexander bij de paus een ander adres dan zijn collega die Den Haag vertegenwoordigt in Italië. Beiden zitten in hetzelfde gebouw maar hebben officieel een andere ingang en ander postadres: Via Michele Mercati 6 voor de een, en Via Michele Mercati 8 voor de ander.

Dat betekent ook dat het koningspaar het staatsbezoek aan Vaticaanstad er niet even in een paar uurtjes tussendoor kan doen. Er moet een duidelijke scheiding zijn met het staatsbezoek aan Italië. Hoe dat het beste kan gebeuren, is de puzzel die de komende maanden moet worden opgelost in samenspraak tussen Rome, het Vaticaan en Den Haag.