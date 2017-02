Verzet tegen plan 'Queen Camilla'

LONDEN - Camilla, de echtgenote van prins Charles, mag nooit koningin worden. Dat zou een beloning zijn voor overspel. Dat meent de Ierse journalist en opinieschrijver Melanie McDonagh in een lang betoog in het gerenommeerde Britse opinieweekblad The Spectator.

Door ANP - 23-2-2017, 16:55 (Update 23-2-2017, 16:55)

"Het zou overspel (...) belonen. Door Camilla tot koningin te kronen wordt de suggestie gewekt dat overspel er niet toedoet. Dat, als je maar lang genoeg in verkeerd gedrag volhardt, het uiteindelijk de moeite waard is", aldus McDonagh.

Ze vindt dat Camilla, met wie prins Charles in 2005 huwde, genoegen moet nemen met een lagere titel. "Ze is tenslotte slechts een omhooggevallen maîtresse. Als zij koningin wordt dan wordt de waarde van het huwelijk te veel vermindert."

Project QC

Volgens de schrijfster wordt achter de schermen in Clarence House, het kantoor van Charles en Camilla, hard gewerkt aan project 'QC' - Queen Camilla. De Britse bevolking zag haar lange tijd als echtbreekster en de ongewenste 'derde' in het huwelijk van Charles en prinses Diana.

Na het verongelukken van Diana in 1997 werden de geesten eerst langzaam rijp gemaakt voor een huwelijk van de prins en zijn hartsvriendin, maar met de aantekening dat ze uit respect voor de gevoeligheden geen gebruik zou maken van de haar toekomende titel 'prinses van Wales'. Mocht Charles op een dag zijn moeder koningin Elizabeth opvolgen, dan was de verwachting dat Camilla genoegen zou nemen met 'prinses-consort' in plaats van het gebruikelijke 'koningin'.

Charles echter wil dat Camilla gewoon die titel gaat voeren, en McDonagh ziet tal van voorbeelden hoe 'de middenklasse' wordt gekneed en bespeeld om daarmee akkoord te gaan. Zij zelf is faliekant tegen, en zoekt via haar betoog medestanders.