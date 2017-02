Prinses Estelle blaast vijf kaarsjes uit

STOCKHOLM - Prinses Estelle van Zweden, de oudste dochter van kroonprinses Victoria en prins Daniel, viert donderdag haar vijfde verjaardag. Traditiegetrouw viert het Zweedse hof dat met het vrijgeven van nieuwe foto's. De zwart-witbeelden, waarop Estelle poseert op de bank, zijn gemaakt door Anna-Lena Ahlström.

Door ANP - 23-2-2017, 9:31 (Update 23-2-2017, 9:31)

Wie een felicitatie wil sturen aan Estelle, kan een bericht plaatsen op de Facebookpagina van het koningshuis of via de site van het hof, valt te lezen in een bericht op de site.

Estelle werd op 23 februari 2012 geboren in een ziekenhuis in Solna. Sinds maart heeft ze ook een broertje: prins Oscar. De officiële titel van Estelle is hertogin van Östergötland of Oost-Götaland, een gebied ten zuiden van Stockholm.